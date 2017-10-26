Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



GALATASARAY A.Ş.'nin, 22.10.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 118, 119, 120, 121, 217, 218, 219, 220, 221, ODEABANK KUZEY KALE ARKASI 105, 106, 107, 205, 206, 207, 208, DOĞU TRİBÜN 112, 113, 114, 212, 213, 214, 414, 415, 416 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu DOĞU TRİBÜN 112 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle sonraki 2 ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, BATI TRİBÜN 100 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen DOĞU TRİBÜN 112 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 3 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi HASAN TANKAYA'nın müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2 ve 39/3. Maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi URAL AKÜZÜM'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.10.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,