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Haberler Futbol Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi oldu!

Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirildiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 20:03
Bölgesel Amatör Lig'in adı Profesyonelliğe Geçiş Ligi oldu!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirildiğini açıkladı.

TFF'nin açıklamasında, 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde yer alacak kulüplerin öncelikle lige katılımla ilgili belgeleri göndermeleri gerektiği belirtilirken, evrak asıllarının en geç 7 Ağustos 2026 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "PGL'ye katılacak olan kulüpler, lige katılım bedeli olarak 250 bin TL nakit ve lige katılım teminat bedeli olan 750 bin TL'yi nakit veya banka teminat mektubu olarak sunmak zorundadır. Lige katılım bedeli olarak nakit yatırılan 250.000 TL sezon sonunda kulüplere iade edilmeyecektir. Kulübün varsa TFF'ye ödemek zorunda olduğu Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) tarafından verilen para cezası bedelleri, takımın veya taraftarların saha veya statlara vermiş oldukları zarar vb. bedeller bu teminat bedelinden kesildikten sonra kulüplere iade edilecektir. Lige katılım ve 1 yıllık banka teminat bedelleri, fikstür çekiminin ardından takımın ligden çekilmesi veya çıkarılması halinde iade edilemez. PGL'ye katılacak olan kulüpler tarafından, müsabakalarını oynayacakları, antrenmanlarını yapacakları saha ve tesislerin kendilerine tahsis edildiğine dair belgenin sunulması zorunludur. Belge ibrazını yapamayan kulüpler lige alınmayacaktır. Bu sebeple lige alınmayan kulüp veya kulüplerin yerine, ilgili yerel ligde sıralamaya göre en üst takım veya takımlar statüde belirlenen kriterleri taşımaları halinde lige katılım sağlayacaktır. Bu takımların kriterleri taşıyıp taşımadıkları TFF Amatör İşler Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilecektir" denildi.

Oyuncu uygunluklarına ilişkin bilgilendirme ise şu şekilde:

PGL müsabakalarında 01.01.2002 - 31.12.2011 arası doğumlu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve oynayabilir.

PGL müsabakalarında 2001 ve öncesi doğumlu yalnızca 5 (beş) futbolcu müsabaka isim listesine yazılabilir ve oynayabilir. Kulüpler geniş kadrolarında 2001 ve öncesi doğumlu daha fazla oyuncu tescil edebilirler.

PGL müsabakalarında 01.01.2012 ve daha sonra doğumlu futbolcular oynayamazlar.

2026-2027 sezonunda PGL'de yabancı uyruklu futbolcu oynatılamaz.

Kaynak: DHA

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