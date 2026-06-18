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Haberler Futbol Ampute futbol liglerinde sezon tamamlandı

Ampute futbol liglerinde sezon tamamlandı

Ampute futbol liglerinde 2025-2026 sezonu sona erdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 10:31
Ampute futbol liglerinde sezon tamamlandı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Şahinbey Belediyespor oldu. Ligi Başkent Ampute Futbol Gücü ikinci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

1. Lig'de Antalya Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig'de de Uysal Hydraulic Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ve Bursa Ampute Spor Kulübü ise 1. Lig'e çıktı.

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