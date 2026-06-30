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Haberler Futbol Milan Gonçalo Ramos transferini açıkladı!

Milan Gonçalo Ramos transferini açıkladı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Portekizli milli futbolcu Gonçalo Ramos'u kadrosuna dahil etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 20:33
Milan Gonçalo Ramos transferini açıkladı!

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) transfer edilen 25 yaşındaki santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya medyasında yer alan haberlerde Milan'ın, Ramos için PSG'ye 70 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kırdığı iddia edildi.

Gonçalo Ramos, profesyonel kariyerine 2020'de altyapısından yetiştiği Benfica'da başladı. Portekiz ekibinde tüm kulvarlarda 100'den fazla maçta forma giyen ve 41 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, 2023'te PSG'nin yolunu tuttu.

Üç sezon görev yaptığı Fransa temsilcisinde ulusal ve uluslararası 12 şampiyonluk yaşayan Ramos, 131 müsabakada 45 kez fileleri havalandırdı.

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