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Haberler Futbol Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile yola devam dedi

Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile yola devam dedi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 09:32
Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile yola devam dedi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, takımı 2025-2026 sezonunda 1. Lig şampiyonluğuna taşıyarak Süper Lig'e yükselten Teknik Direktör Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Erzurumspor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Teknik Direktör Serkan Özbalta, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini yeniden mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kulüp yönetimi, şampiyonlukta önemli pay sahibi olan deneyimli teknik adamla yeni sezonda da yola devam etme kararı aldı.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezonun başında göreve getirilen Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, 1. Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti. Mavi-beyazlı ekip, ligde oynadığı 38 karşılaşmada 23 galibiyet, 12 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet alarak sezonu zirvede tamamladı ve Süper Lig bileti aldı. Sezon boyunca istikrarlı bir grafik sergileyen Erzurum temsilcisi, hem savunma hem de hücum performansıyla ligin en başarılı ekiplerinden biri olurken, taraftarlarına da unutulmaz bir sezon yaşattı.

MAÇ BAŞINA 2.09 PUAN ORTALAMASI

1 Temmuz 2025 tarihinde takımın başına geçen 47 yaşındaki teknik adam, lig ve kupada toplam 43 karşılaşmada görev yaptı. Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, söz konusu müsabakalarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Başarılı teknik direktör, görev yaptığı süreçte maç başına 2.09 puan ortalaması yakalayarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Erzurum temsilcisi ayrıca sezon boyunca sahasında oynadığı hiçbir lig ve kupa maçında mağlubiyet yaşamadı.

YENİ SEZON MESAİSİ 29 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK'da yeni sezon programı da netleşti. Mavi-beyazlı ekip, 29 Haziran Pazartesi günü Erzurumspor Tesisleri'nde toplanarak 2026-2027 sezonunun ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Erzurum temsilcisinde futbolcuların sağlık kontrollerinin ardından sahaya inmesi bekleniyor. Süper Lig'de kalıcı başarı hedefleyen mavi-beyazlı ekipte sezon öncesi çalışmaların yoğun tempoda sürdürülmesi planlanıyor.

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