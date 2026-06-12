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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kanada, Thomas Partey'nin ülkeye girişine izin vermedi

Kanada, Thomas Partey'nin ülkeye girişine izin vermedi

Kanada, Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Thomas Partey'nin ülkeye girişine izin vermedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 22:43
Kanada, Thomas Partey'nin ülkeye girişine izin vermedi

Kanada, Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Thomas Partey'nin ülkeye girişine izin vermedi. Hakkında 7 tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması bulunan ve Birleşik Krallık'ta hakim karşısına çıkacak 32 yaşındaki futbolcu, Kanada'ya girişine izin verilmediği için Gana'nın 17 Haziran Çarşamba günü Toronto'da Panama ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Bir dönem Arsenal forması giyen ve şu anda kariyerini Villarreal'de sürdüren Partey, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Partey, ülkesinin ABD'de oynayacağı İngiltere ve Hırvatistan maçlarında ise forma giyebilecek.

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