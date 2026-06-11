ABD'ye alınmayan Somalili hakem Omar Artan'a UEFA'dan görev!

ABD'ye alınmayan Somalili hakem Omar Artan, Aston Villa ile PSG arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finalini yönetecek.

NE OLMUŞTU

2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında üstleneceği görev için ABD'ye giden ancak ülkeye girişine izin verilmemesinin ardından Somali'ye dönmek zorunda kalan Artan'ı karşılamaya gelen vatandaşlar, destek mesajları verdikleri hakemin yaşadığı durumdan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Uluslararası futbol organizasyonlarında görev alan Somalili hakemler arasında öne çıkan isimlerden biri olan Artan'ın ABD'ye alınmamasının, Washington yönetiminin bazı ülkelere yönelik uygulamaya koyduğu seyahat ve giriş kısıtlamalarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Somali'nin de söz konusu ülkeler arasında yer alması nedeniyle hakemin ülkeye girişinin engellendiği yönünde yorumlar yapılıyor.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Somalili hakemin durumunun değiştirilemeyeceği belirtilerek, "FIFA, vize değerlendirmeleri de dahil olmak üzere ev sahibi ülkenin göçmenlik süreçlerine dahil değildir ve yetkililer tarafından Sayın Artan'ın durumunun şu anda değiştirilmeyeceği konusunda bilgilendirilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Geçen yıl Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Artan, FIFA Dünya Kupası'nda görev almak üzere görevlendirilen ilk Somalili hakem olarak kayıtlara geçmişti.