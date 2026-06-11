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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Haiti'den forma tasarımında değişiklik! FIFA'nın siyasi bulması nedeniyle...

Haiti'den forma tasarımında değişiklik! FIFA'nın siyasi bulması nedeniyle...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Haiti, formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarımı değiştirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 16:18
Haiti'den forma tasarımında değişiklik! FIFA'nın siyasi bulması nedeniyle...

Turnuvaya 1974'ten sonra ikinci kez katılma hakkını kazanan Haiti, formasının ilk tasarımında 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertieres Savaşı ve Haiti Devrimi'nden ilham alınan tasvire yer vermişti.

Haiti Futbol Federasyonu, FIFA'nın "ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları" tasvirini siyasi bulması ve değiştirilmesini istemesinin ardından forma tasarımını değiştirdi.

Haiti, şubat ayındaki Kış Olimpiyatları'ndan önce de kayak kıyafetlerindeki bir tasvir nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) talebi üzerine değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.

Turnuva tarihinde henüz puanı bulunmayan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te İskoçya ile karşılaşacak.

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