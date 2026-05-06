Al Ahli Jeddah-Al Fateh maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ahli Jeddah-Al Fateh maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 69 puanla 3. sırada yer alan Al Ahli Jeddah, Al Fateh ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz günlerde Asya Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste ikinci kez müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atan Matthias Jaissle’nin öğrencileri, ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 33 puanla 12. sırada bulunan Al Fateh ise güçlü rakibi karşısında puan çıkararak düşme hattıyla arasını açma peşinde. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ahli Jeddah-Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cidde'de Asya'nın kralı sahne alıyor. Ev sahibi Al Ahli Jeddah, 69 puanla zirve takibini matematiksel olarak sürdürüyor. Özellikle sahasında oynadığı maçlarda büyük bir baskı kuran Al Ahli, ilk yarıda deplasmanda 2-1 yenildiği Al Fateh'ten rövanşı alıp taraftarına bir galibiyet daha hediye etmek istiyor. Konuk ekip Al Fateh tarafında ise gergin bir bekleyiş hakim. 33 puanla düşme potasının sadece 10 puan üzerinde yer alan ve henüz tam anlamıyla rahatlayamayan ekip, son maçında Neom karşısında 2-0'dan gelip 2-2'yi bularak dirençli bir karakter sergiledi. İşte Al Ahli Jeddah-Al Fateh maçıın detayları!

AL AHLI JEDDAH-AL FATEH MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftası kapsamındaki Al Ahli Jeddah-Al Fateh maçı, 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

AL AHLI JEDDAH-AL FATEH MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

AL AHLİ JEDDAH-AL FATEH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ahli Jeddah-Al Fateh maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

AL AHLİ JEDDAH-AL FATEH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Ahli Jeddah: Mendy; Majrashi, Ibanez, Hamed, Hawsawi; Kessie, Atangana, Millot; Mahrez, Toney, Saleh

Al Fateh: Pacheco; Baattiah, Aljari, Fernandes, Qasheesh; Saadane, Bendebka, Youssouf; Batna, Vargas, Al-Zubaidi

