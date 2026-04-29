Ziraat Türkiye Kupası
Al Taawon-Al Ittihad Jeddah CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Taawon-Al Ittihad Jeddah CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Pro Lig’de 49 puanla 5. sırada yer alan Al Taawon, 45 puanla 6. basamakta bulunan dev rakibi Al Ittihad’ı ağırlıyor. Sezonu ilk 5 içerisinde bitirme mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında ev sahibi ekip, istikrarını sürdürüp farkı açmayı hedeflerken; Sergio Conceiçao yönetimindeki Al Ittihad, deplasman galibiyetiyle rakibine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Al Taawon - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 11:06
Al Taawon-Al Ittihad Jeddah CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pro Lig'de sezonun en kritik virajlarından biri olan 30. haftada, Al Taawon sahasında ligin en köklü ekiplerinden birini konuk ediyor. Teknik direktör Rodolfo Arruabarrena yönetimindeki Al Taawon, bu sezon sergilediği disiplinli oyunla dev bütçeli takımların arasında kendine yer bulmayı başardı. Andrei Girotto önderliğindeki savunma hattı ve Roger Martínez gibi etkili silahlarıyla ev sahibi ekip, taraftarı önünde puan kaybı yaşamak istemiyor. Konuk ekip Al Ittihad cephesinde ise hedef mutlak galibiyet. Sezon ortasında teknik direktör değişikliğine giderek Sergio Conceiçao'yu göreve getiren Cidde temsilcisi, Moussa Diaby, Youssef En-Nesyri ve Steven Bergwijn gibi dünya yıldızlarıyla hücumda oldukça tehlikeli bir takım. Ancak savunmadaki dağınık görüntüleri, onları zirve yarışının uzağında bıraktı. İşte Al Taawon-Al Ittihad Jeddah maçının detayları!

Al Taawon-Al Ittihad Jeddah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftası kapsamındaki Al Taawon-Al Ittihad Jeddah maçı, 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Al Taawon-Al Ittihad Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.10'da başlayacak.

Al Taawon-Al Ittihad Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Riyadh-Al-Qadsiah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Al Taawon-Al Ittihad Jeddah MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Taawon: Maylson; Al Dossari, Lajami, Girotto, Mahzari; Fulgini, El Mahdioui, Flavio; Petkov, Martinez, Al Kuwaykibi

Al Ittihad Jeddah: Rajkovic; Pereira, Keller, Mitaj; Al-Shanqeeti, Fabinho, Kadesh; Diaby, Aouar, Bergwijn; En-Nesyri

