Al Riyadh-Al-Qadsiah maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Riyadh-Al-Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun en kritik virajlarından birine girilirken Al Riyadh, Prince Faisal Bin Fahd Stadyumu'nda ağırlayacağı rakibinden puan kopararak ligde kalma umutlarını tazelemeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Al Hazm karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan ekip, savunmadaki konsantrasyon sorunlarını bu maçta aşmak zorunda. Konuk ekip Al Qadsiah ise Brendan Rodgers yönetiminde sezonun en formda takımlarından biri. Sezonun ilk yarısında Al Riyadh'ı 4-0 gibi net bir skorla geçen konuk ekip, deplasman karnesindeki başarısını sürdürerek ligi en üst noktada bitirme hedefine odaklanmış durumda. İşte Al Riyadh-Al-Qadsiah maçının detayları!

Al Riyadh-Al-Qadsiah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftası kapsamındaki Al Riyadh-Al-Qadsiah maçı, 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Al Riyadh-Al-Qadsiah MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Al Riyadh-Al-Qadsiah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Riyadh-Al-Qadsiah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.