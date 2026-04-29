CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Al Riyadh-Al-Qadsiah maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Pro Lig’de 23 puanla 16. sıradave düşme hattının en üstünde yer alan Al Riyadh, 62 puanla 4. basamakta bulunan ligin iddialı ekiplerinden Al Qadsiah ile karşılaşıyor. Al Riyadh için bu mücadele, küme düşme hattından çıkmak adına "tamam mı devam mı" niteliği taşırken; Al Qadsiah, Al Ahli ile olan üçüncülük yarışında hata yapmak istemiyor. Peki, Al Riyadh - Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 10:36
Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun en kritik virajlarından birine girilirken Al Riyadh, Prince Faisal Bin Fahd Stadyumu'nda ağırlayacağı rakibinden puan kopararak ligde kalma umutlarını tazelemeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Al Hazm karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan ekip, savunmadaki konsantrasyon sorunlarını bu maçta aşmak zorunda. Konuk ekip Al Qadsiah ise Brendan Rodgers yönetiminde sezonun en formda takımlarından biri. Sezonun ilk yarısında Al Riyadh'ı 4-0 gibi net bir skorla geçen konuk ekip, deplasman karnesindeki başarısını sürdürerek ligi en üst noktada bitirme hedefine odaklanmış durumda. İşte Al Riyadh-Al-Qadsiah maçının detayları!

Al Riyadh-Al-Qadsiah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftası kapsamındaki Al Riyadh-Al-Qadsiah maçı, 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Al Riyadh-Al-Qadsiah MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Al Riyadh-Al-Qadsiah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Riyadh-Al-Qadsiah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Okan Buruk etkisi!
Galatasaray'dan özel plan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final! 10:19
San Antonio Spurs yarı finalde! San Antonio Spurs yarı finalde! 10:11
Kayserispor 17. sırada kaldı! Kayserispor 17. sırada kaldı! 10:00
G.Saray'da Okan Buruk etkisi! G.Saray'da Okan Buruk etkisi! 09:58
Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi! Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi! 09:50
Atletico Madrid-Arsenal maçı detayları! Atletico Madrid-Arsenal maçı detayları! 09:44
Daha Eski
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Zalgiris! 09:33
Ederson PFDK'ya sevk edildi! Ederson PFDK'ya sevk edildi! 00:21
İtalyan devinden Tedesco bombası! İtalyan devinden Tedesco bombası! 00:21
Anderson Talisca: Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam! Anderson Talisca: Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam! 00:21
Gol düellosunda kazanan PSG! Gol düellosunda kazanan PSG! 00:21
Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca! Arsenal'den 2 G.Saraylı isme kanca! 00:21