Al Nassr-Al Ahli Jeddah CANLI YAYIN | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan'da futbolseverler, sezonun en yüksek kaliteli maçlarından birine tanıklık edecek. Al Nassr, Jorge Jesus yönetiminde adeta durdurulamaz bir makineye dönüştü. Ligde üst üste 15 maçtır kazanan bsşkent ekibinde Cristiano Ronaldo ve yeni partneri João Félix hücum hattının en büyük tehditleri. Ev sahibi ekip, Ocak ayında deplasmanda aldığı 3-2'lik mağlubiyetin rövanşını alarak şampiyonluk kupasına bir elini uzatmak istiyor. Konuk ekip Al Ahli ise tarihi bir haftayı geride bırakarak başkente geliyor. AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu olan Cidde temsilcisi, bu öz güvenle sahaya çıkacak. Takımın en büyük gol silahı, bu sezon ligde 27 gol atarak Ronaldo'yu geride bırakan Ivan Toney. Riyad Mahrez'in yaratıcılığı ve Franck Kessié'nin orta sahadaki direnciyle Al Ahli, liderin galibiyet serisini sonlandırarak lig yarışında "ben de varım" demek niyetinde. İşte Al Nassr-Al Ahli Jeddah maçının detayları!

Al Nassr-Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftası kapsamındaki Al Nassr-Al Ahli Jeddah maçı, 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Al Nassr-Al Ahli Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.

Al Nassr-Al Ahli Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr-Al Ahli Jeddah maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Nassr-Al Ahli Jeddah MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Alamri, Martinez; Coman, Brozovic, Al-Khaibari, Mane; Felix, Ronaldo

Al Ahli Jeddah: Mendy; Al Hawsawi, Ibanez, Demiral, Hamed; Kessie, Atangana; Galeno, Millot, Mahrez; Toney