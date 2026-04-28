Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol CANLI İZLE | Al Hilal Riyadh-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Pro Lig’de 68 puanla 2. sırada yer alan ve henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Al Hilal, 26 puanla 15. basamakta ve düşme hattının hemen üzerinde bulunan Damac FC’yi ağırlıyor. Lider Al Nassr ile arasındaki puan farkını kapatmak ve şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımak isteyen Al Hilal, taraftarı önünde mutlak 3 puan hedefliyor. Konuk ekip Damac ise bu zorlu deplasmandan puan çıkararak nefes almak niyetinde. Peki, Al Hilal - Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 11:56
Suudi Arabistan'da sezonun final periyoduna girilirken Al Hilal, Simone Inzaghi yönetiminde tarihi bir performansa imza atmaya devam ediyor. 28 maçta 20 galibiyet ve 8 beraberlik alarak ligin tek namağlup takımı unvanını elinde bulunduran Riyad ekibi, geçtiğimiz haftalarda Al-Kholood'u 6-0 gibi ezici bir skorla geçerek gücünü kanıtlamıştı. Misafir ekip Damac FC için ise her puan hayati önem taşıyor. 26 puanla 15. sırada yer alan ve düşme hattındaki Al-Riyadh ile arasındaki farkı açmaya çalışan ekip, son haftalarda istikrarsız bir görüntü çiziyor. İşte Al Hilal Riyadh-Damac FC maçının detayları!

Al Hilal Riyadh-Damac FC MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Ligi 29. haftası kapsamındaki Al Hilal Riyadh-Damac FC maçı 28 Nisan Salı günü oynanacak.

Al Hilal Riyadh-Damac FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik randevu, Türkiye Saati ile 19.45'te başlayacak.

Al Hilal Riyadh-Damac FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal Riyadh-Damac FC mücadelesi S Sport Plus ve TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Hilal Riyadh-Damac FC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Hilal Riyadh: Bono; Al-Harbi, Tambakti, Alawjami, Hernandez; Milinkovic-Savic, Kanno, Neves, Al-Dawsari; Malcom, Benzema

Damac FC: Kewin; Al Obaid, Bedrane, Harkass, Hawsawi; Okita, Abdu, Vada, Sylla; Arielson, Meite

