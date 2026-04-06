Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mircea Lucescu'nun sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi!

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu’nun son durumu hakkında Romanya Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 11:43
Rumen futbolunun efsane isimlerinden Mircea Lucescu'nun sağlık durumuna ilişkin endişe verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre deneyimli teknik adamın komada olduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

RAZVAN LUCESCU: NE DİYEBİLİRİM Kİ?

Rumen teknik adamın oğlu PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Panathinaikos maçı sonrası acil olarak özel uçakla Romanya'ya geldi. Bükreş'e gelen Razvan Lucescu gazetecilere, "Ne diyebilirim ki? Zor, karmaşık bir durum bu, hastanede size tüm bilgileri verecek insanlar var. Şu anda hiçbir şeyi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Romanya basınında yer alan haberlere göre Mircea Lucescu'nun hala yoğun bakımda olduğu, bilincinin kapalı bulunduğu ve makineler yardımıyla hayatta tutulduğu ifade edildi.

ROMANYA SAĞLIK BAKANI: DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete de yaptığı açıklamada, Lucescu'nun durumunun kritik olduğunu vurguladı:

"Maalesef durumu kritik. Yoğun bakımda, son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu daha da kötüleşti. Elimdeki ve kamuoyuna kesin olarak söyleyebileceğim bilgi bu. Başka bir şey söyleyemem."

Futbol dünyası, Mircea Lucescu'dan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.

G.Saray'ın listesindeki isim için dev takas formülü!
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bursa vurgununda para aile içinde nasıl döndü? "Cici anne" tarifesi ve "enişte" ağı: Seden Bozbey'le Side Bozbey arasında yüklü trafik
İşte yapay zekanın şampiyonluk tahminleri!
Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi...
Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi... Sara'nın durumu belli oldu! Sahalara dönüş tarihi... 12:27
F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! F.Bahçe'de Asensio gelişmesi! 12:16
İşte yapay zekanın şampiyonluk tahminleri! İşte yapay zekanın şampiyonluk tahminleri! 11:48
Juventus Turin- Genoa maçı bilgileri Juventus Turin- Genoa maçı bilgileri 10:55
İşte Osimhen'in sahalara geri döneceği maç! İşte Osimhen'in sahalara geri döneceği maç! 10:54
Buruk'tan dev neşter! 3 yıldızı kulübeye çekiyor Buruk'tan dev neşter! 3 yıldızı kulübeye çekiyor 10:34
Daha Eski
Lecce-Atalanta maçı bilgileri | Serie A Lecce-Atalanta maçı bilgileri | Serie A 10:34
Udinese - Como 1907 maçı bilgileri | Serie A Udinese - Como 1907 maçı bilgileri | Serie A 10:16
Aydınus'tan flaş yorum! F.Bahçe'nin kazandığı penaltı... Aydınus'tan flaş yorum! F.Bahçe'nin kazandığı penaltı... 10:00
Alperen'in basketi ile Houston kazandı! Alperen'in basketi ile Houston kazandı! 09:55
Eski hakemlerden penaltı için flaş yorumlar! Eski hakemlerden penaltı için flaş yorumlar! 09:39
Ömer Üründül: Sergen Yalçın'ın büyük hatası! Ömer Üründül: Sergen Yalçın'ın büyük hatası! 09:29