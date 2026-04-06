Mircea Lucescu'nun sağlık durumu hakkında resmi açıklama geldi!

Rumen futbolunun efsane isimlerinden Mircea Lucescu'nun sağlık durumuna ilişkin endişe verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre deneyimli teknik adamın komada olduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

RAZVAN LUCESCU: NE DİYEBİLİRİM Kİ?

Rumen teknik adamın oğlu PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Panathinaikos maçı sonrası acil olarak özel uçakla Romanya'ya geldi. Bükreş'e gelen Razvan Lucescu gazetecilere, "Ne diyebilirim ki? Zor, karmaşık bir durum bu, hastanede size tüm bilgileri verecek insanlar var. Şu anda hiçbir şeyi nasıl açıklayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Romanya basınında yer alan haberlere göre Mircea Lucescu'nun hala yoğun bakımda olduğu, bilincinin kapalı bulunduğu ve makineler yardımıyla hayatta tutulduğu ifade edildi.

ROMANYA SAĞLIK BAKANI: DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete de yaptığı açıklamada, Lucescu'nun durumunun kritik olduğunu vurguladı:

"Maalesef durumu kritik. Yoğun bakımda, son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu daha da kötüleşti. Elimdeki ve kamuoyuna kesin olarak söyleyebileceğim bilgi bu. Başka bir şey söyleyemem."

Futbol dünyası, Mircea Lucescu'dan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.