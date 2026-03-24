Zidane dönüyor

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük futbolcuları arasında yer alan Zinedine Zidane, teknik direktörlük kariyerinde başarılı işlere imzasını attı. Ancak kendisine gelen sayısız teklife karşın 2021 yılından sonra hiçbir takım çalıştırmadı. Kendisiyle ilgilenen takımları kibarca geri çeviren 53 yaşındaki çalıştırıcı, reddemeyeceği bir teklif aldı. Fransa'da yayın yapan Le Parisien'in haberine göre Didier Deschamps'tan boşalacak koltuk Zinedine Zidane'a önerildi. Cezayir asıllı isim de kabul etti.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA GELECEK

2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı ile yollarını ayıracağını açıklayan Deschamps, önündeki seçenekleri değerlendireceğini belirtti. Şimdiden bu ayrılık için çalışmalara başlayan Fransa Futbol Federasyonu, Zidane ile görüşmelere başladı. Le Parisien'in haberine göre Zinedine Zidane, Fransa'nın yeni teknik direktörü olmayı kabul etti. Dünya Kupası'nın ardından Zidane'ın göreve başlayacağı aktarıldı. 5 yıllık bir özlemi sonlandıracak olan 53 yaşındaki çalıştırıcı, merakla bekleniyor.