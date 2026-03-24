CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Filistin'den FIFA'ya İsrail tepkisi!

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), FIFA'nın İsrail'e yönelik yaptırımlarını "ciddiyetten uzak" ve "tutarsız" bulduğunu açıkladığı bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 21:26 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 21:46
Filistin Futbol Federasyonu (PFA), FIFA'nın İsrail'e yönelik yaptırımlarını "ciddiyetten uzak" ve "tutarsız" bulduğunu açıkladı. PFA'dan yapılan açıklamada, FIFA'nın İsrail Futbol Federasyonuna uyguladığı yaptırımların yetersiz olduğu belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Açıklamada, "Uygulanan yaptırımlar bulguların tam kapsamını veya ciddiyetini yansıtmamaktadır. FIFA disiplin kurallarının 6.4. Maddesi uyarınca mümkün olan maksimum miktarın sadece yüzde 15'i olan 150 bin İsviçre frangı para cezası, uyarı ve ayrımcılık karşıtı pankartlarla birlikte FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitesinin ilan ettiği ciddiyetin açıkça gerisinde kalmaktadır. Kurallar, puan düşürme, müsabakalardan men veya kapalı kapılar ardında maçlar gibi önlemleri açıkça öngörmesine rağmen hiçbir sportif yaptırım uygulanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail kulüplerine uygulanan para cezasının "neredeyse alakasız" olduğu ve "caydırıcı etkisi"nin bulunmadığı vurgulanarak, "Bu karar, FIFA Yönetişim, Denetim ve Uyumluluk Komitesinin güvenilirliğini ve tutarlılığını zayıflatmaktadır." denildi.

PFA DİSİPLİN SÜRECİNDEN DIŞLANDI

Açıklamada, FIFA'nın yürüttüğü disiplin süreci boyunca PFA'nın tamamen dışlandığının altı çizildi. PFA'nın soruşturmanın başlatılmasından, suçlamalardan veya karardan haberdar edilmediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kanıt sunma, dinlenme veya yaptırımların orantılılığını ele alma fırsatımız olmadı. Bu dışlama, usul adaleti ve silahların eşitliği ilkeleri kapsamında ciddi endişeler doğurmaktadır."

Spor Tahkim Mahkemesine süreçle ilgili başvuruda bulunulacağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıda belirtilenlerin tümünü göz önünde bulundurarak Filistin Futbol Federasyonu, FIFA'nın çerçevesi içinde, FIFA'nın yargı organları önünde itiraz hakkını kullanmak da dahil olmak üzere uygun tüm adımları atacak ve gerekirse üye bir federasyon olarak haklarının korunmasını, orantılılık ilkesine saygı gösterilmesini ve FIFA Tüzüğü'nün istisnasız uygulanmasını sağlamak için Spor Tahkim Mahkemesi de dahil olmak üzere ilgili yasal yolları izleyecektir."

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daha Eski
