Arda Güler'e özendi

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, Elche'ye 68 metreden attığı tarihi gol İspanya'da futbolculara ilham vermeye devam ediyo
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in, Elche'ye 68 metreden attığı tarihi gol İspanya'da futbolculara ilham vermeye devam ediyor. Önceki gün Real Madrid'in derbide Atletico'yu 3-2 yendiği maçta Alvarez uzaktan bir denemede bulundu. Başarısız olsa da ardından Arda Güler ile göz göze gelerek el sıkıştı.