Ziraat Türkiye Kupası
UEFA, Finalissima maçının iptal edildiğini açıkladı.

UEFA, Finalissima maçının iptal edildiğini açıkladı.

UEFA, Arjantin ile İspanya arasında 27 Mart'ta Katar'da oynanması planlanan "Finalissima" maçını güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini resmen duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 16:23 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 16:37
UEFA, Finalissima maçının iptal edildiğini açıkladı.

Arjantin ile İspanya arasında oynanması planlanan dev maç 27 Mart Cuma günü Katar'da oynanacaktı. UEFA, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle maçın iptal edildiğini duyurdu.

İŞTE O BASIN AÇIKLAMASI

UEFA'dan yapılan açıklamada; "Bernabeu'da yarı yarıya seyircili, Bernabeu ve Buenos Aires'te olmak üzere iki ayaklı, alternatif tarih 30 Mart'ta oynama gibi tekliflerimiz Arjantin tarafından reddedildi. Arjantin maçı Dünya Kupası'ndan sonra oynamak istedi fakat İspanya'nın uygun bir takvimi olmadığı için bu seçenek de elenmek zorunda kaldı." denildi.

