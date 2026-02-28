Al Najma-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Najma-Al Akhdoud maçı canlı anlatım...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, futbolseverler Al Najma Al Akhdoud maçının detaylarını araştırıyor. Peki Al Najma - Al Akhdoud maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Zorlu 90 dakikada iki takım da alt sıralardan uzaklaşmak için sahada olacak.

AL NAJMA-AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Najma-Al Akhdoud maçı 28 Şubat saat 22:00'de başlayacak.

AL NAJMA-AL AKHDOUD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Najma-Al-Akhdoud Club maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.