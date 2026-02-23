CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Al Fateh-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Fateh-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. haftasında Al Fateh ile Al Akhdoud karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı ve üst sıralara çıkmayı amaçlayan ev sahibi ekip, 24 puanla 11. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda çıkış arayan ve kümede kalma mücadelesi veren misafir ekip ise 10 puanla 17. sırada bulunuyor. Peki, Al Fateh-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

23 Şubat 2026 Pazartesi
Al Fateh-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Fateh-Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 23. haftasında Al Fateh, sahasında Al Akhdoud'u ağırlayacak. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi takım 24 puanla 11. sırada yer alırken, kümede kalma mücadelesi veren konuk ekip 10 puanla 17. sırada bulunuyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, puanların geleceğini belirleyecek. Al Fateh üst sıralara tırmanmak için galibiyet peşinde koşarken, Al Akhdoud deplasmanda çıkış yakalamak istiyor. Peki, Al Fateh-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL FATEH-AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 23. haftasında oynanacak Al Fateh-Al Akhdoud maçı 23 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

AL FATEH-AL AKHDOUD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Akhdoud maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

