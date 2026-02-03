CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
2026 futbol sezonunda transfer sezonu ne zaman bitiyor? sorusu taraftarların gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği takvime göre Süper Lig’de ara transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 16:42
Transfer sezonu ne zaman bitiyor 2026? Süper Lig ara transfer için son gün ne zaman?

Süper Lig transfer sezonu ne zaman kapanıyor? Ara transfer döneminin sonuna girilirken kulüpler, son hamlelerini gerçekleştirmek için görüşmelerini hızlandırdı. Futbol gündeminde öne çıkan bir diğer soru ise Süper Lig ara transfer için son gün hangi tarih? Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımlar sezonun kalan bölümüne mevcut kadrolarıyla devam edecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Futbolda ara transfer olarak bilinen 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi, 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla başladı. Kulüpler, bu tarihten itibaren kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yaklaşık bir aydır devam eden ara transfer süreci, 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı karara göre, transfer dönemi saat 23.59 itibarıyla resmen kapanacak.

TRANSFER SONRASI KURALLAR NELER?

Ara transfer döneminin tamamlanmasının ardından kulüpler, serbest oyuncu statüsü dışında kalan futbolcuları kadrolarına dahil edemeyecek. Bu tarihten sonra yalnızca kurallara uygun serbest oyuncu transferleri mümkün olacak.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2025-2026 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de sona ermişti. Yaz transfer döneminde yapılan hamleler, takımların sezon planlamasında belirleyici rol oynamıştı.

ARA TRANSFER TAKVİMİ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

Normal şartlarda 5 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan ara transfer dönemi, TFF'nin Aralık ayında aldığı kararla öne çekildi. Böylece kulüpler, sezonun ikinci yarısı öncesinde transferlerini daha erken tamamlama imkânı buldu.

