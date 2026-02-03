CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor-Sipay Bodrum FK maçı canlı | Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Thomas Reis yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan ve kupadaki ilk iki maçından 6 puan çıkaran Kırmızı Şimşekler, taraftarı önünde 3’te 3 yaparak gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. Diğer tarafta, kupaya kötü bir başlangıç yaparak ilk iki maçını kaybeden Bodrum FK ise, zorlu Samsun deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek gruptaki sessizliğini bozmak niyetinde. Peki Samsunspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 11:06
Samsunspor-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Samsunspor-Sipay Bodrum FK mücadelesi, gruptaki dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Ev sahibi Samsunspor, hem ligde hem de kupada sergilediği istikrarlı performansı sürdürmek isterken; teknik direktör Thomas Reis'in ligdeki yoğun fikstürü düşünerek kadroda bazı rotasyonlara gitmesi bekleniyor. Konuk ekip Bodrum FK tarafında ise işler oldukça kritik; Trendyol 1. Lig'de yeniden Süper Lig mücadelesi veren Ege temsilcisi, kupadaki iddiasını sürdürebilmek için mutlak puana ihtiyaç duyuyor. İşte Samsunspor-Sipay Bodrum FK maçının canlı yayın bilgileri...

Samsunspor-Sipay Bodrum FK MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor-Sipay Bodrum FK maçı 3 Şubat Salı günü oynanacak.

Samsunspor-Sipay Bodrum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasındaki Samsunspor-Sipay Bodrum FK mücadelesi, saat 15.30'da, Burak Olcar'ın düdüğüyle başlayacak. Olcar'ın yardımcılıklarını Emre Doğu ve Harun R. Güngör yapacak.

Samsunspor-Sipay Bodrum FK MAÇI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Samsunspor-Sipay Bodrum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
