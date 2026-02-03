Samsunspor-Sipay Bodrum FK maçı canlı | Saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Samsunspor-Sipay Bodrum FK mücadelesi, gruptaki dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Ev sahibi Samsunspor, hem ligde hem de kupada sergilediği istikrarlı performansı sürdürmek isterken; teknik direktör Thomas Reis'in ligdeki yoğun fikstürü düşünerek kadroda bazı rotasyonlara gitmesi bekleniyor. Konuk ekip Bodrum FK tarafında ise işler oldukça kritik; Trendyol 1. Lig'de yeniden Süper Lig mücadelesi veren Ege temsilcisi, kupadaki iddiasını sürdürebilmek için mutlak puana ihtiyaç duyuyor. İşte Samsunspor-Sipay Bodrum FK maçının canlı yayın bilgileri...

Samsunspor-Sipay Bodrum FK MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor-Sipay Bodrum FK maçı 3 Şubat Salı günü oynanacak.

Samsunspor-Sipay Bodrum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasındaki Samsunspor-Sipay Bodrum FK mücadelesi, saat 15.30'da, Burak Olcar'ın düdüğüyle başlayacak. Olcar'ın yardımcılıklarını Emre Doğu ve Harun R. Güngör yapacak.

Samsunspor-Sipay Bodrum FK MAÇI İZLE | A SPOR CANLI YAYIN

Samsunspor-Sipay Bodrum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.