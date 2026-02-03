CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Albacete-Barcelona CANLI İZLE | Maç saati ve yayın kanalı! (İspanya Kral Kupası)

Albacete-Barcelona CANLI İZLE | Maç saati ve yayın kanalı! (İspanya Kral Kupası)

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Albacete, kendi sahasında dünya devi Barcelona’yı ağırlıyor. Önceki turlarda Celta Vigo ve Real Madrid’i eleyerek turnuvanın en büyük sürprizine imza atan Albacete, taraftarı önünde bir mucize daha gerçekleştirmek istiyor. Hansi Flick yönetiminde sezona damga vuran ve kupayı müzesinde tutmayı hedefleyen Barcelona ise, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Peki Albacete-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 13:16
Albacete-Barcelona CANLI İZLE | Maç saati ve yayın kanalı! (İspanya Kral Kupası)

Albacete-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Carlos Belmonte'deki tek maçlık eliminasyon mücadelesi için nefesler tutuldu. Ev sahibi ekip, kupada sergilediği inanılmaz direnç ve büyük takımlara karşı kurduğu taktiksel üstünlükle tüm İspanya'nın dikkatini çekmiş durumda. Özellikle taraftarının yaratacağı atmosferi arkasına alarak oyunun temposunu düşürmeyi ve hızlı hücumlarla rakibini avlamayı planlayan yerel temsilci için bu maç kulüp tarihinin en önemli randevularından biri niteliğinde. Konuk ekip tarafında ise teknik heyet, rakiplerinin Real Madrid'i elediği gerçeğini oyuncularına hatırlatarak tam konsantrasyon istiyor. Kadrodaki bazı önemli eksiklere rağmen sahaya süreceği yıldızlarla oyunun hakimiyetini maçın başında ele almayı hedefleyen Katalan devi, sürprize izin vermeden yarı final biletini cebine koymayı amaçlıyor. İşte Albacete-Barcelona maçının detayları...

Albacete-Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Albacete-Barcelona maçı 3 Şubat Salı günü Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanacak.

Albacete-Barcelona MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası çeyrek finali kapsamında oynanacak Albacete-Barcelona mücadelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın yıldızına 10 milyon Euro'luk teklif!
F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: "Dudak büken korkaktır"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe asıl bombayı patlatıyor!
Kante transferini Ajax da bekliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kante transferi iptal mi? Kante transferi iptal mi? 12:52
Junior Olaitan hayatı ve kariyeri Junior Olaitan hayatı ve kariyeri 12:46
F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme! F.Bahçe'de Kante ve En-Nesyri transferlerinde beklenmeyen gelişme! 12:27
Galatasaray - Juventus maçı detayları Galatasaray - Juventus maçı detayları 12:04
Galatasaray Daikin çeyrek final için deplasmanda! Galatasaray Daikin çeyrek final için deplasmanda! 11:56
Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Budowlani! Fenerbahçe Medicana'nın rakibi Budowlani! 11:48
Daha Eski
G.Saray'da o transfer iptal! G.Saray'da o transfer iptal! 11:32
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:19
Anadolu Efes - Valencia maçı detayları Anadolu Efes - Valencia maçı detayları 11:12
VakıfBank Kadın Voleybol'un rakibi Savino Del Bene! VakıfBank Kadın Voleybol'un rakibi Savino Del Bene! 11:05
F.Bahçe asıl bombayı patlatıyor! F.Bahçe asıl bombayı patlatıyor! 11:02
2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası! 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası! 10:54