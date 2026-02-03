CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Ittıfaq-Al Taawoun FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan devam ederken Al Ittifaq ile Al Taawoun FC karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin tarih, başlama saati ve yayıncı kanal bilgilerini merak ediyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 14:42
Al Ittıfaq-Al Taawoun FC maçı canlı izlemek için tıklayın

Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında oynanacak Al Ittifaq – Al Taawoun FC maçı, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadele öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında "maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları bulunuyor.

AL-ITTIFAQ FC-AL-TAAWOUN FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al-Ittifaq FC-Al-Taawoun FC maçı bugün saat 20.30'da başlayacak.

AL-ITTIFAQ FC-AL-TAAWOUN FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Ittifaq FC-Al-Taawoun FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

AL-ETTIFAQ TAKIMI HAKKINDA

Al-Ettifaq ya da kısaca Ettifaq adıyla bilinir. Kulüp, Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde faaliyet göstermekte olup ülkenin en üst düzey futbol organizasyonu olan Suudi Pro Ligi'nde mücadele etmektedir.

Al-Ettifaq, 1945 yılında Dammam merkezli üç farklı kulübün birleşmesiyle kurulmuştur. Bu yönüyle Suudi Arabistan futbolunun en köklü ve tarihi kulüplerinden biri olarak kabul edilir. Kırmızı-yeşilli ekip, ülke futbol tarihinde önemli ilklere imza atmıştır. Kulüp, 1984 Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak uluslararası bir turnuvada şampiyonluk yaşayan ilk Suudi takımı olma unvanını elde etmiştir. Bunun yanı sıra Al-Ettifaq, Suudi Premier Ligi'ni yenilgisiz tamamlayarak şampiyon olan ilk kulüp olarak da tarihe geçmiştir. Ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Suudi temsilcisi olma başarısını göstermiştir. Al-Ettifaq Kulübü'nün bugüne kadar toplam 13 resmi kupası bulunmaktadır.

AL TAAWOUN HAKKINDA

Suudi Arabistan'ın Buraidah kentinde kurulan Al Taawoun FC, ülke futbolunun en üst organizasyonu olan Suudi Pro Ligi'nde mücadele eden köklü bir spor kulübüdür. Futbolun yanı sıra farklı branşlarda da faaliyet gösteren kulüp, bölgenin en önemli spor temsilcileri arasında yer almaktadır.

Al Taawoun, iç saha karşılaşmalarını ağırlıklı olarak Buraidah'da bulunan Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynar. Bu stadyum, şehirdeki en büyük futbol arenası olmasının yanı sıra, kulübün ezeli rakibi Al-Raed ile paylaşılan ortak bir tesis olma özelliği taşır. İki takım arasında oynanan ve büyük ilgi gören Kasım Derbisi, yine bu stadyumda futbolseverlerle buluşur.

