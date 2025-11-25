Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı!

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.
Sivasspor, Boluspor maçının hazırlıklarına 26 Kasım'da devam edecek.
Özbelsan Sivasspor ile Boluspor, 30 Kasım Pazar günü, saat 13.30'da, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.