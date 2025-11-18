Kosova-İsviçre maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Kosova-İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 6. haftasında sahneye çıkacak Kosova-İsviçre karşılaşması, grupta hedeflerine ulaşmış iki ekibin prestij mücadelesine dönüşmüş durumda. Play-off biletini cebine koyan Franco Foda yönetimindeki Kosova, son maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak için sahaya çıkacak. Diğer tarafta Murat Yakın önderliğinde elemelerde başarılı bir grafik sergileyen İsviçre, Dünya Kupası'na direkt katılım hakkını daha önce garantiledi. Peki, Kosova-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KOSOVA-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 6. haftasında oynanacak Kosova-İsviçre maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.
KOSOVA-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak Kosova-İsviçre maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KOSOVA-İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kosova: Saipi; Dellova, Rrahmani, Hajdari; Vojvoda, Rexhbecaj, Avdullahu, Gallapeni; Muriqi, Muslija; Asllani
İsviçre: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo