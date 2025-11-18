CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kosova-İsviçre maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Kosova-İsviçre maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 6. haftasında Kosova ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Play-off turunu garantileyen Franco Foda'nın öğrencileri ile Dünya Kupası'na direkt katılacak Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, son grup maçınını 3 puan ile kapatmayı amaçlıyor. Öte yandan futbolseverler ise "Kosova-İsviçre maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Kosova-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 10:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kosova-İsviçre maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Kosova-İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 6. haftasında sahneye çıkacak Kosova-İsviçre karşılaşması, grupta hedeflerine ulaşmış iki ekibin prestij mücadelesine dönüşmüş durumda. Play-off biletini cebine koyan Franco Foda yönetimindeki Kosova, son maçta taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak için sahaya çıkacak. Diğer tarafta Murat Yakın önderliğinde elemelerde başarılı bir grafik sergileyen İsviçre, Dünya Kupası'na direkt katılım hakkını daha önce garantiledi. Peki, Kosova-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOSOVA-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nun 6. haftasında oynanacak Kosova-İsviçre maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

KOSOVA-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak Kosova-İsviçre maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOSOVA-İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kosova: Saipi; Dellova, Rrahmani, Hajdari; Vojvoda, Rexhbecaj, Avdullahu, Gallapeni; Muriqi, Muslija; Asllani

İsviçre: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçeli yıldız ocakta ayrılıyor!
D&R - KİTAP
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
G.Saray'da radikal stoper kararı!
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Team Türkiye Riyad’da 10’uncu günü 3 altınla tamamladı! Team Türkiye Riyad’da 10’uncu günü 3 altınla tamamladı! 11:20
Galatasaray-Trieste maçı detayları! Galatasaray-Trieste maçı detayları! 11:10
Beşiktaş GAİN BKT Türk Telekom deplasmanında! Beşiktaş GAİN BKT Türk Telekom deplasmanında! 11:06
Çekya'da Fatih Terim halen masada! Çekya'da Fatih Terim halen masada! 11:01
EuroLeague'de 12. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 12. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:59
Gaziosmanpaşaspor’da ayrılık! Gaziosmanpaşaspor’da ayrılık! 10:59
Daha Eski
Pistons galibiyet serisini 10 maça çıkardı Pistons galibiyet serisini 10 maça çıkardı 10:53
Alcaraz Davis Cup’tan çekildi! Alcaraz Davis Cup’tan çekildi! 10:48
Deplasmanda kazanan Auran Kayseri Kadın FK! Deplasmanda kazanan Auran Kayseri Kadın FK! 10:47
Kosova-İsviçre maçı ne zaman? Kosova-İsviçre maçı ne zaman? 10:42
Genç kick boksçu Yağmur Ece Oruç'un hedefleri! Genç kick boksçu Yağmur Ece Oruç'un hedefleri! 10:40
F.Bahçeli yıldız ocakta ayrılıyor! F.Bahçeli yıldız ocakta ayrılıyor! 10:32