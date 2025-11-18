CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Gaziosmanpaşaspor Aykut Özden ile yollarını ayırdı!

Gaziosmanpaşaspor Aykut Özden ile yollarını ayırdı!

Gaziosmanpaşaspor, Talas Anayurtspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Aykut Özden ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 10:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziosmanpaşaspor Aykut Özden ile yollarını ayırdı!

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor'da antrenör Aykut Özden ile yollar ayrıldı.

Ligin 9. haftasında Talas Anayurtspor'a 5-1 mağlup olan Gaziosmanpaşaspor'da maçın ardından yapılan toplantı sonrası genç antrenör Aykut Özden ile karşılıklı anlaşarak yollar ayırdı. Geride kalan 9 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan mavi-lacivertliler, 7 puan topladı. 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Gaziosmanpaşaspor'un kalan haftalarda işi oldukça zorlaşıyor.

Gaziosmanpaşaspor Kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yaklaşık 5 sezondur birlikte çalışmış olduğumuz Aykut Özden hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sevgili hocamız kulübümüzde geçirdiğiniz her an, sadece bir spor başarısı değil, aynı zamanda bir miras bıraktınız. Bize sadece taktik değil, aynı zamanda mücadele ruhunu ve inancı öğrettiniz. Emekleriniz asla unutulmayacak. Bundan sonraki hayatınızda mutluluk, sağlık ve başarı sizinle olsun. "Sizinle çalışmak büyük bir onurdu. Takımımızın gelişiminde gösterdiğiniz sabır ve azim için size minnettarız. Ayrılığınız bizi üzse de gelecekteki projelerinizde zirveye ulaşacağınıza eminiz. Yolunuz açık olsun, her şey için çok teşekkürler büyük insan, şampiyon hoca" denildi.

D&R - KİTAP
G.Saray'da Rodrygo çılgınlığı!
DİĞER
Fenerbahçe’ye 1.97’lik dev santrfor! Hücumda devrim yaşanacak...
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Rafa için karar verildi! Sözleşmesi feshedilirse…
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli tekvandocuların hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları! Milli tekvandocuların hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları! 11:51
İskoçya-Danimarka maçı detayları! İskoçya-Danimarka maçı detayları! 11:50
Rafa için karar verildi! Sözleşmesi feshedilirse… Rafa için karar verildi! Sözleşmesi feshedilirse… 11:49
Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? 11:38
G.Saray'da Rodrygo çılgınlığı! G.Saray'da Rodrygo çılgınlığı! 11:36
Team Türkiye Riyad’da 10’uncu günü 3 altınla tamamladı! Team Türkiye Riyad’da 10’uncu günü 3 altınla tamamladı! 11:20
Daha Eski
Galatasaray-Trieste maçı detayları! Galatasaray-Trieste maçı detayları! 11:10
Beşiktaş GAİN BKT Türk Telekom deplasmanında! Beşiktaş GAİN BKT Türk Telekom deplasmanında! 11:06
Çekya'da Fatih Terim halen masada! Çekya'da Fatih Terim halen masada! 11:01
EuroLeague'de 12. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 12. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:59
Gaziosmanpaşaspor’da ayrılık! Gaziosmanpaşaspor’da ayrılık! 10:59
Pistons galibiyet serisini 10 maça çıkardı Pistons galibiyet serisini 10 maça çıkardı 10:53