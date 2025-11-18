CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bulgaristan-Gürcistan CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. haftasında Bulgaristan ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. İddiası kalmayan iki takım da son maçlarını kazanarak, turnuvayı moralli bir şekilde kapatmayı amaçlıyor. Elemelerde henüz galibiyet alamayan ev sahibi ekip ilk puanlarını almayı hedeflerken, zorlu deplasmanda sahaya çıkacak Gürcistan ise hata yapmak istemiyor. Peki, Bulgaristan-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 09:45
Bulgaristan-Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. haftasında sahneye çıkacak Bulgaristan-Gürcistan mücadelesi, grupta iddiası bulunmayan iki ekibin prestij sınavına dönüşmüş durumda. Her iki takım da elemelerin son maçına moral depolama hedefiyle çıkacak. Henüz galibiyet yüzü göremeyen Bulgaristan, taraftarı önünde sahaya çıkarak ilk puanlarını hanesine yazdırmanın peşinde olacak.Öte yandan Gürcistan ise grubun kapanış haftasında hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Bulgaristan-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BULGARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. haftasında oynanacak Bulgaristan-Gürcistan maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

BULGARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Vasil Levski Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan-Gürcistan maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BULGARİSTAN-GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bulgaristan: Mitov; Georgiev, K. Dimitrov, Chernev, H. Petrov; Krastev, Gruev, Chochev; Petkov, Minchev, Despodov

Gürcistan: Mamardashvili; Gocholeishvili, Lochoshvili, Kabia, Mamuchashvili; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Kvaratskhelia, Zivzivadze

