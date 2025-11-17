Karadağ-Hırvatistan maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karadağ-Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nun 8. haftasında gözler Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Zlatko Dalic'in yönetiminde elemeleri başarıyla geçerek Dünya Kupası'na biletini alan Hırvatistan, sahaya namağlup unvanını koruyup grubu 3 puanla kapatma hedefiyle çıkacak. Ev sahibi Karadağ ise turnuvayı galibiyetle kapatmayı amaçlıyor. Futbolseverlerin merakla araştırdığı "Karadağ-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı ise büyük ilgi görüyor. İşte dev mücadelenin tüm detayları…

KARADAĞ-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Karadağ-Hırvatistan maçı 17 Kasım Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

KARADAĞ-HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Pod Goricom Stadyumu'nda oynanacak Karadağ-Hırvatistan maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARADAĞ-HIRVATİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karadağ: Nikic; Marusic, Tuci, Sipcic, Perovic; Jankovic, Adzic, Bulatovic, Vukotic; Osmajic, Krstovic

Hırvatistan: Livakovic; Gvardiol, Vuskovic, Stanisic; Perisic, Marco Pasalic, Modric, Mario Pasalic, Sucic; Kramaric, Musa