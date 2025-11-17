Gol düellosunu kazanan Polonya play-off biletini kaptı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Polonya deplasmanda Malta'yı 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 01:04
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Polonya Malta deplasmanında galip geldi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Polonya deplasmanda Malta'yı 3-2 mağlup ederek play-off biletini aldı.

Polonya'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Robert Lewandowski, 59. dakikada Pawel Wszolek ve 85. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Malta'nın golleri ise 36. dakikada Irvin Cardona ve 68. dakikada(P) Teddy Teuma'dan geldi.

Bu galibiyetle grubu 17 puanla 2. sırada tamamlayan Polonya play-off oynamaya hak kazandı. 5 puanda kalan Malta ise grubu 4. sırada tamamladı.

