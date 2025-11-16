Arnavutluk-İngiltere maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Arnavutluk-İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 8. haftasında heyecan doruğa çıkıyor; sahne bu kez Arnavutluk ile İngiltere arasındaki kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Namağlup ilerleyen Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Dünya Kupası biletini garantilemek ve serisini bozmayarak son haftayı tamamlamak istiyor. Ev sahibi Arnavutluk ise iç saha avantajını arkasına alarak güçlü rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. 14 puanla grubun ikinci sırasında yer alan kırmızı-siyahlı ekip, taraftarının desteğiyle sahada sürpriz peşinde olacak. Peki, Arnavutluk-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARNAVUTLUK-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Arnavutluk-İngiltere maçı 16 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

ARNAVUTLUK-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Air Albania Stadyumu'nda oynanacak Arnavutluk-İngiltere maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARNAVUTLUK-İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arnavutluk: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Shehu; Broja, Laci, Hoxha; Manaj

İngiltere: Pickford; Spence, Konsa, Stones, Burn; Wharton, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane