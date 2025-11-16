CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Arnavutluk-İngiltere maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Arnavutluk-İngiltere maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 8. haftasında Arnavutluk ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Grubun son hafta mücadelesinde hata yapmak istemeyen Thomas Tuchel'in öğrencileri, namağlup bir şekilde Dünya Kupası'na katılmayı amaçlıyor. İç saha avantajını kullanarak güçlü rakibine ilk yenilgisini aldırtmayı hedefleyen Arnavutluk ise 14 puanla 2. sırada yer alıyor. Futbolseverler özellikle, "Arnavutluk-İngiltere maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Arnavutluk-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 09:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arnavutluk-İngiltere maçı tıkla izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Arnavutluk-İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 8. haftasında heyecan doruğa çıkıyor; sahne bu kez Arnavutluk ile İngiltere arasındaki kritik karşılaşmaya hazırlanıyor. Namağlup ilerleyen Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Dünya Kupası biletini garantilemek ve serisini bozmayarak son haftayı tamamlamak istiyor. Ev sahibi Arnavutluk ise iç saha avantajını arkasına alarak güçlü rakibine ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. 14 puanla grubun ikinci sırasında yer alan kırmızı-siyahlı ekip, taraftarının desteğiyle sahada sürpriz peşinde olacak. Peki, Arnavutluk-İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARNAVUTLUK-İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Arnavutluk-İngiltere maçı 16 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

ARNAVUTLUK-İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Air Albania Stadyumu'nda oynanacak Arnavutluk-İngiltere maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARNAVUTLUK-İNGİLTERE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arnavutluk: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Shehu; Broja, Laci, Hoxha; Manaj

İngiltere: Pickford; Spence, Konsa, Stones, Burn; Wharton, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane

ASpor CANLI YAYIN

Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler!
F.Bahçe'ye Ada'dan fırsat transferi!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Aslan'a bir Nijeryalı daha!
G.Saray Arias için devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler! Bulgaristan zaferimiz sonrası övgü dolu sözler! 08:40
Azerbaycan-Fransa maçı detayları! Azerbaycan-Fransa maçı detayları! 08:33
Ukrayna-İzlanda maçı detayları! Ukrayna-İzlanda maçı detayları! 08:11
Macaristan-İrlanda maçı ne zaman? Macaristan-İrlanda maçı ne zaman? 07:57
Portekiz-Ermenistan maçı detayları! Portekiz-Ermenistan maçı detayları! 07:45
Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Pazar 07:23
Daha Eski
Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! Millilerimiz ilk 2'yi garantiledi! 01:17
Montella'dan Merih ve Kaan sözleri Montella'dan Merih ve Kaan sözleri 01:17
Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl katılır? 01:17
San Mames'te Filistin bayrakları! San Mames'te Filistin bayrakları! 01:17
Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! Rafa Silva cephesinden Beşiktaş'a yanıt! 01:17
Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu Play-off biletini kaptık! İşte grubumuzda puan durumu 01:17