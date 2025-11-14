Finlandiya-Malta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda gözler Finlandiya ile Malta arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Grupta oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Finlandiya, özellikle alt sıralardan kurtulmak ve Dünya Kupası yarışındaki iddiasını canlı tutmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Jacob Friis yönetimindeki mavi-beyazlı ekip, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Finlandiya-Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİNLANDİYA-MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanacak Finlandiya-Malta maçı 14 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

FİNLANDİYA-MALTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Helsinki Olimpiyat Staduymu'nda oynanacak Finlandiya-Malta maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.