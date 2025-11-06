Ronaldo'dan sarsıcı açıklama: Cenazeye 2 kişisel sebep nedeniyle katılmadım

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Liverpool'da forma giyen Diogo Jota, kardeşi Andre Silva ile birlikte geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi.

Portekiz Milli Takımı'ndan ve kulübünden isimlerin katıldığı Portekiz'deki cenaze töreninde gözler Cristiano Ronaldo'yu göremeyince eleştiri okları yıldız isme çevrilmişti.

Ronaldo, konuk olduğu İngiliz gazeteci ve TV sunucusu Piers Morgan'ın programında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, Piers Morgan'ın "Arkadaşının cenazesine neden katılmadığını insanlar merak ediyor. Sebebi ne?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"CENAZEYE GİTMEMEMİN İKİ SEBEBİ VAR"

"İki sebebi var. Birincisi, insanlar beni sürekli eleştiriyor. Fakat bunu umursamıyorum. Vicdanınız rahatsa bunun bir önemi yok ve bunları aklınıza takmanız gerekmiyor.

Ama asla yapmadığım bir şey var, o da babam öldükten sonra mezarlığa gitmek. O öldükten sonra asla bir mezarlığa gitmedim.

Jota öldüğünde çok üzüldüğ ve ağladım. O bizden biriydi."

Portekizli yıldız, medyanın ilgisinin kendisine çevrilmesinden ve cenazeyi gölgede bırakmasından çekindiğini de vurgularken sözlerine şöyle devam etti::

"Beni ve ünümü biliyorsunuz. Nereye gitsem ortam sirke dönüşüyor. Dışarı çıkmıyorum çünkü her zaman dikkatler üzerime çevriliyor. Bu tarz bir ilgi istemiyorum.

Hassas bir zamanda röportaj vermek, onun hakkında konuşmak, futbol hakkında konuşmak hoşuma gitmiyor.

Bu hayatın bazen nasıl bir sirke dönüştüğünü gösteriyor. Ben bunun bir parçası değilim. Eğer siz bu tür bir hayatın parçası olmak istiyorsanız iyi şanslar, ama ben diğer tarafta bulunuyor olacağım.

İnsanlar beni eleştirmeye devam edebilir. Ben aldığım karardan memnunum."

Temmuz ayında hayatını kaydeben 28 yaşındaki Jota ve kardeşinin cenazesinde Liverpool'dan Virgil van Dijk, Andrew Robertsson'ın yanı sıra pek çok takım arkadaşı ve hocası Arne Slot da yer almış, Portekiz Milli Takımı'ndan da Bruno Fernandes katılmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun Piers Morgan'a verdiği röportajın tamamı: