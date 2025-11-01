CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Nassr - Al Fayha maçı CANLI izle | Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr - Al Fayha maçı izleme linki

Al Nassr, ligde sezona mükemmel bir başlangıç yaparak 6 maçta 6 galibiyet aldı ve liderliğini sürdürmeye kararlı. Hücum hattında Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Kingsley Coman gibi yıldız isimleri barındıran Riyad devi, 21 gol atarken sadece 2 gol yedi. Konuk ekip Al Fayha, ligde zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacak ve Al Nassr’ın üstün form grafiğine karşı direnç göstermeye çalışacak. Peki, Al Nassr - Al Fayha maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir?

Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 11:25
Al Nassr - Al Fayha maçı CANLI izle! Al Nassr, ligde altı maçta altı galibiyet alarak sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Hücum hattında Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Kingsley Coman gibi yıldız isimlere sahip olan Riyad devi, hem en iyi hücum hem de en iyi savunma performansını gösteriyor. 21 gol atarken sadece 2 gol yiyen Al Nassr, ligde rakipleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Al Nassr - Al Fayha maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hafta ortasında Kral Kupası'nda Al Ittihad'a 2-1 yenilerek elenmesi, takımın momentumuna kısa süreli bir darbe vurdu. Ancak Al Nassr, cumartesi akşamı kendi sahasında lige odaklanarak liderliğini sürdürmek ve ligdeki kusursuz formunu korumak için sahada olacak. Al Fayha ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak ve lideri durdurmaya çalışacak. Peki, Al Nassr - Al Fayha maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr - Al Fayha maçı nasıl izlenir, izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

Al Nassr-Al Fayha maçını takip etmek için tıklayınız.

AL NASSR - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in lideri Al Nassr, cumartesi günü Al-Awwal Park'ta Al Fayha ile karşı karşıya geliyor.

AL NASSR - AL FAYHA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç, 1 Kasım 2025 tarihinde 20:30 (TSİ)'de başlayacak ve S SPORT PLUS ekranlarından canlı izlenebilecek.

Al-Nassr'ın muhtemel ilk 11'i: Alaqidi, Boushal, Simakan, Martinez, Yahya, Mane, Al-Khaibari, Gabriel, Coman, Ronaldo, Felix

Al Fayha'nın muhtemel ilk 11'i: Mosquera, Bamsaud, Villanueva, Smalling, Al-Baqawi, Jason, Benzia, Semedo, Enad, Sakala, Ganvoula

AL NASSR - AL FAYHA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

Futbol, basketbol, tenis ve motor sporlarının yayınlandığı S SPORT PLUS, Türkiye'de en çok tercih edilen dijital spor platformlarından biridir. S SPORT PLUS, Bundesliga, Premier League, NBA, Formula 1, LaLiga ve Ligue 1 gibi dünyanın önde gelen lig ve organizasyonlarını canlı olarak izleme imkânı sunar.

