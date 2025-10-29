CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Newcastle United-Tottenham maçı CANLI izle | Newcastle United-Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United-Tottenham maçı CANLI izle | Newcastle United-Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EFL Kupası’nın dördüncü turunda heyecan tavan yapıyor! Peki, Newcastle United-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Premier Lig’deki form grafiğiyle dikkat çeken Newcastle United, St James’ Park’ta turnuvanın güçlü ekiplerinden Tottenham Hotspur’u ağırlayacak. Peki, Newcastle United-Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 15:59 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 16:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Newcastle United-Tottenham maçı CANLI izle | Newcastle United-Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EFL Kupası dördüncü turunda gözler St James' Park'ta! Newcastle United-Tottenham maçı canlı izle aramaları hız kazanırken, taraftarlar maçın tüm detaylarını merak ediyor. Premier Lig liderlerinden Newcastle, Fulham karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle moral buldu. Bu sezon ligde istikrarlı bir grafik çizen Saksağanlar, kupada da güçlü bir Newcastle performansı sergilemeyi hedefliyor. Konuk ekip Tottenham Hotspur ise Everton karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle üstünlük sağladı. Mauricio Pochettino'nun ekibi, bu maçı tur atlamanın yanı sıra takımın özgüvenini artırmak için de kritik bir fırsat olarak görüyor. Peki, Newcastle United-Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda? Newcastle United-Tottenham maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Newcastle United-Tottenham maçını takip etmek için tıklayınız.

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Newcastle – Tottenham, İngiltere Lig Kupasi maçı, 29 Ekim Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak.

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma EXXEN platformunda yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United'ın muhtemel ilk 11'i: Ramsdale, Krafth, Thiaw, Schar, Burn, Joelinton, Willock, Miley, Elanga, Osula, Barnes

Tottenham Hotspur'un muhtemel ilk 11'i: Kinsky, Porro, Palhinha, Danso, Spence, Gray, Bentancur, Bergvall, Johnson, Tel, Odobert

NEWCASTLE UNITED-TOTTENHAM MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASpor CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan-REKLAM
G.Saray'a Singo müjdesi!
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
Alanyaspor Bursa'da turladı!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Köln-Bayern Münih maçı canlı izle! Köln-Bayern Münih maçı canlı izle! 16:29
Real Madrid UEFA'dan tazminat talep edecek! Real Madrid UEFA'dan tazminat talep edecek! 16:24
Kupada 8 maç bitti! Sonuçlar... Kupada 8 maç bitti! Sonuçlar... 16:21
Arsenal-Brighton maçı CANLI izle! Arsenal-Brighton maçı CANLI izle! 15:30
Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu! Nick Calathes'in yeni takımı belli oldu! 15:35
Wolverhampton-Chelsea maçı detayları! Wolverhampton-Chelsea maçı detayları! 15:44
Daha Eski
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor! 15:50
Newcastle United-Tottenham maçı detayları! Newcastle United-Tottenham maçı detayları! 15:59
Montella'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı! Montella'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı! 16:20
Antalyaspor-Bursaspor maçı detayları! Antalyaspor-Bursaspor maçı detayları! 13:35
Şampiyonlar Ligi hesabından Osimhen paylaşımı! Şampiyonlar Ligi hesabından Osimhen paylaşımı! 13:36
Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! İlk 10 haftada... Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! İlk 10 haftada... 13:52