İspanya Bulgaristan maçı detayları | İspanya - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vuran İspanya, Estadio Jose Zorrilla'da Bulgaristan'ı konuk edecek. E Grubu'ndaki 4. maçında galibiyet serisini sürdürmeyi planlayan ev sahibi, ilk 3 maçtan maksimum puanı toplayarak grup lideri oldu. Konuk takım ise puansız bir şekilde son sırada yer alıyor. İşte İspanya - Bulgaristan maçı detayları...

İSPANYA - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya - Bulgaristan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSPANYA - BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merinos, Zubimendi, Pedri; Pino, Baena, Oyarzabal

Bulgaristan: Mitov; Turitsov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov; Chochev, Stoyanov, Kraev; Petkov, Kirilov, Despodov