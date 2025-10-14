İspanya Bulgaristan maçı detayları | İspanya - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda, İspanya ile Bulgaristan karşı karşıya geliyor. Valladolid'deki Estadio Jose Zorrilla'da oynanacak maçta İspanya, serisini sürdürmeyi hedeflerken Bulgaristan ise Türkiye'ye karşı evinde aldığı 6-1'lik ağır yenilginin ardından yükselişe geçmek istiyor. Fransız hakem Willy Delajod'un düdük çalacağı İspanya - Bulgaristan maçının canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:31
İspanya - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vuran İspanya, Estadio Jose Zorrilla'da Bulgaristan'ı konuk edecek. E Grubu'ndaki 4. maçında galibiyet serisini sürdürmeyi planlayan ev sahibi, ilk 3 maçtan maksimum puanı toplayarak grup lideri oldu. Konuk takım ise puansız bir şekilde son sırada yer alıyor. İşte İspanya - Bulgaristan maçı detayları...

İSPANYA - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya - Bulgaristan maçı 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSPANYA - BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merinos, Zubimendi, Pedri; Pino, Baena, Oyarzabal

Bulgaristan: Mitov; Turitsov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov; Chochev, Stoyanov, Kraev; Petkov, Kirilov, Despodov

