CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Estonya - İtalya maçı canlı yayın bilgisi | Estonya - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Elemeleri

Estonya - İtalya maçı canlı yayın bilgisi | Estonya - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Elemeleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. I Grubu'nda Estonya, A Le Coq (Lilleküla) Arena'da İtalya'yı konuk edecek. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Serdar Gözübüyük'ün düdük çalacağı karşılaşmada konuk ekip, 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılım için mücadele etmeye devam edecek. Estonya - İtalya maçının detayları ve muhtemel 11'leri haverimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 12:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Estonya - İtalya maçı canlı yayın bilgisi | Estonya - İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Elemeleri

Estonya - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu, Estonya - İtalya karşılaşması ile devam ediyor. Konuk ekip Norveç'in altı puan gerisinde olmasına rağmen bir maç eksiğiyle zirve yarışına devam ederken, Estonya ise I Grubu'ndaki beş maçından sadece üçünü kazanabildi. Nefes kesici mücadele öncesinde tüm detayları sizler için derledik.

ESTONYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Estonya - İtalya maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Estonya - İtalya maçı canlı yayın bilgileri!

ESTONYA - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Estonya: Hein; Schjonning-Larsen, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Shein, Palumets; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Sappinen

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui

ASpor CANLI YAYIN

Jhon Duran söz verdi!
REKLAM - Aynadaki Yabancı
DİĞER
Gözleri KaraDeniz Rize’ye döndü! Karadeniz’in kalbinden yeni kareler geldi!
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar!
F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson ne zaman dönecek? Ederson ne zaman dönecek? 11:50
Norveç - İsrail maçı ne zaman? Norveç - İsrail maçı ne zaman? 11:49
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI Dursun Özbek konuşuyor | CANLI 11:48
Defne Kurt'un "Gazze" hassasiyeti Defne Kurt'un "Gazze" hassasiyeti 11:31
F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden! F.Bahçe'nin yıldızına 3 talip birden! 11:28
Portekiz İrlanda maçı canlı skor bilgisi Portekiz İrlanda maçı canlı skor bilgisi 11:01
Daha Eski
Macaristan - Ermenistan maçı canlı yayın bilgisi! Macaristan - Ermenistan maçı canlı yayın bilgisi! 10:40
Valencia'dan ABD'ye klas gol! Valencia'dan ABD'ye klas gol! 10:39
Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu kadar maliyete nasıl alındı?" Yalçın'dan transfer isyanı! "Bu kadar maliyete nasıl alındı?" 10:35
Tekke’den G.Saray planı! Tekke’den G.Saray planı! 10:25
İspanya - Gürcistan maçı muhtemel 11'ler! İspanya - Gürcistan maçı muhtemel 11'ler! 10:19
Jhon Duran söz verdi! Jhon Duran söz verdi! 10:13