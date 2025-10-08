CANLI SKOR ANA SAYFA
Twente-Chelsea maçı canlı izle | Twente-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

Twente-Chelsea maçı canlı izle | Twente-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Twente ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Hollanda'da oynanacak maçta hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, turnuvaya etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapan İngiliz ekibi ise Sam Kerr önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Twente-Chelsea maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Twente-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 09:16 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 09:33
Twente-Chelsea maçı canlı izle | Twente-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Twente sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Hollanda temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen ev sahibi ekip, ilk maçta hata yapmak istemiyor. Chelsea ise yıldız golcüsü Sam Kerr öncülüğünde sahaya çıkacak. İngiltere temsilcisi, zorlu deplasmanda 3 puan alarak Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise merakla, "Twente-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

TWENTE-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Twente-Chelsea maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. De Grolsch Veste'de oynanacak Twente-Chelsea maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

