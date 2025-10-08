Twente-Chelsea maçı canlı izle | Twente-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Twente sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Hollanda temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen ev sahibi ekip, ilk maçta hata yapmak istemiyor. Chelsea ise yıldız golcüsü Sam Kerr öncülüğünde sahaya çıkacak. İngiltere temsilcisi, zorlu deplasmanda 3 puan alarak Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise merakla, "Twente-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

TWENTE-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Twente-Chelsea maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak. De Grolsch Veste'de oynanacak Twente-Chelsea maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.