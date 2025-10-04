CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester United 2-0 Sunderland | MAÇ SONUCU-ÖZETİ

Manchester United, Premier Lig'in 7. haftasında Sunderland'i konuk etti. ManU rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 19:21
Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United evinde Sunderland'i 2-0 yendi. Ruben Amorim, Altay Bayındır'ın yerine yeni transfer Senne Lammens'e şans verdi.

Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Sunderland'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Manchester United'ın gollerini 8. dakikada Mason Mount ve 31. dakikada Benjamin Sesko attı. Ruben Amorim, Onana sonrası kaleyi verdiği Altay Bayındır'ı oynatmadı. Milli futbolcunun yerine yeni transfer Senne Lammens ilk maçına çıktı.

Manchester United bu galibiyetle puanını 10 yaparken, Sunderland 11 puanda kaldı.

