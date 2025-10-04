Manchester United 2-0 Sunderland | MAÇ SONUCU-ÖZETİ

Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United evinde Sunderland'i 2-0 yendi. Ruben Amorim, Altay Bayındır'ın yerine yeni transfer Senne Lammens'e şans verdi.
Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Sunderland'i konuk etti.
Old Trafford'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Manchester United'ın gollerini 8. dakikada Mason Mount ve 31. dakikada Benjamin Sesko attı. Ruben Amorim, Onana sonrası kaleyi verdiği Altay Bayındır'ı oynatmadı. Milli futbolcunun yerine yeni transfer Senne Lammens ilk maçına çıktı.
Manchester United bu galibiyetle puanını 10 yaparken, Sunderland 11 puanda kaldı.