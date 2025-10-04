Altay Bayındır'dan flaş sözler! "Ne yapmam gerektiğini..."

Manchester United forması giyen milli file bekçisi Altay Bayındır, Premier Lig devinin maç dergisine açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Ben kim olduğumu, ne yapmam gerektiğini biliyorum ve inandığım yolda devam edeceğim. Buraya kolay gelmedim. Birçok şey yaptım, birçok maç oynadım, birçok iyi performans sergiledim. Kim olduğumu, neler yapabileceğimi biliyorum ve daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyorum."

"Herkes aynı yol için, aynı şeyler için çalışıyor. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden buraya gelmek istedik ve sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. Kendimizi zorlamalıyız. Herkesi ve birbirimizi zorlamalıyız. Ve elbette bazen kaybedebilirsiniz, her şey çok iyi gitmeyebilir, tıpkı hayatta olduğu gibi. Aynı, tıpkı hayatta olduğu gibi. Ama yarın yeni bir gün ve kendinizi zorlamalısınız, takım arkadaşlarınızı da her maç için zorlamalısınız. Kaleci grubumuz çok iyi ve sahada her zaman kendimizi zorluyoruz. Elbette forma için mücadele ediyoruz ama saha dışında iyi bir ilişkimiz var."

"Hangi takımla oynarsak oynayalım, hazır olmalıyız. Her maça odaklanmalıyız. Bu maçı kazanmalıyız."