CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Altay Bayındır'dan flaş sözler! "Ne yapmam gerektiğini..."

Altay Bayındır'dan flaş sözler! "Ne yapmam gerektiğini..."

Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, İngiliz ekibinin Premier Lig'de Sunderland ile oynayacağı maç öncesinde kulüp dergisine özel röportaj verdi. İşte Bayındır'ın açıklamaları... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 14:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altay Bayındır'dan flaş sözler! "Ne yapmam gerektiğini..."

Manchester United forması giyen milli file bekçisi Altay Bayındır, Premier Lig devinin maç dergisine açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Ben kim olduğumu, ne yapmam gerektiğini biliyorum ve inandığım yolda devam edeceğim. Buraya kolay gelmedim. Birçok şey yaptım, birçok maç oynadım, birçok iyi performans sergiledim. Kim olduğumu, neler yapabileceğimi biliyorum ve daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyorum."

"Herkes aynı yol için, aynı şeyler için çalışıyor. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden buraya gelmek istedik ve sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. Kendimizi zorlamalıyız. Herkesi ve birbirimizi zorlamalıyız. Ve elbette bazen kaybedebilirsiniz, her şey çok iyi gitmeyebilir, tıpkı hayatta olduğu gibi. Aynı, tıpkı hayatta olduğu gibi. Ama yarın yeni bir gün ve kendinizi zorlamalısınız, takım arkadaşlarınızı da her maç için zorlamalısınız. Kaleci grubumuz çok iyi ve sahada her zaman kendimizi zorluyoruz. Elbette forma için mücadele ediyoruz ama saha dışında iyi bir ilişkimiz var."

"Hangi takımla oynarsak oynayalım, hazır olmalıyız. Her maça odaklanmalıyız. Bu maçı kazanmalıyız."

İşte dev derbinin 11'leri!
Gittiği yerde umduğunu bulamadı!
DİĞER
'Aynadaki Yabancı' hepimize ayna tutacak!
Son dakika | Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreni: Başkan Erdoğan konuşuyor
Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
GS-BJK maçı canlı yayın bilgileri! GS-BJK maçı canlı yayın bilgileri! 14:48
Atalanta-Como maçı detayları! CANLI İZLE Atalanta-Como maçı detayları! CANLI İZLE 14:28
Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI 14:18
Inter Milan-Cremonese maçı detayları! Inter Milan-Cremonese maçı detayları! 14:15
Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? 13:53
Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! 13:52
Daha Eski
İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu! İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu! 13:40
Athletic Bilbao - Mallorca maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Mallorca maçı hangi kanalda? 13:40
Girona - Valencia maçı hangi kanalda? Girona - Valencia maçı hangi kanalda? 13:24
Real Oviedo - Levante maçı hangi kanalda? Real Oviedo - Levante maçı hangi kanalda? 13:19
Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 13:08
Şampiyonlar Ligi formatı yeniden değişiyor! Şampiyonlar Ligi formatı yeniden değişiyor! 12:57