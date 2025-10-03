CANLI SKOR ANA SAYFA
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'dan savaşa son verin çağrısı!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'dan savaşa son verin çağrısı!

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, Aberdeen maçının ardından basın toplantısında savaşa son verilmesi gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 12:38
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'dan savaşa son verin çağrısı!

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, takımının UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında İskoçya ekibi Aberdeen'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, savaşlara son verilmesi gerektiğini söyledi.

"Buraya savaşın devam ettiği Ukrayna'dan geldik." diyen Turan, "Savaşlar tüm dünyada sürüyor. İnsanlar ve çocuklar açlıktan ölüyor. Şu anda Sumud Filosu, Gazze'ye doğru ilerliyor. Umut sembolü olmaya çalışıyorlar. Biz ise kendi tarafımızda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Tek başımıza savaşları durdurmayı hayal ediyoruz. Ben dünyadaki savaşları durdurma gücüne sahip liderleri, insanların ve çocukların ölümlerini durdurmak için gerçek adımlar atmaya ve inisiyatif almaya çağırmak istiyorum. Bu savaşlara son vermeliyiz. Modern dünyada bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum. Bunu anlamak imkansız. Tüm kalbimle ve dualarımla Filistin'de ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.

