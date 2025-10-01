FIFPRO’dan oyuncu sağlığı raporu: Aşırı yük altındaki futbolcular korunmuyor!

Profesyonel Futbolcular Derneği (FIFPRO), uluslararası seviyedeki futbolcuların çok fazla maça çıkarıldığını ve yeterli dinlenme sürelerinin sağlanmadığını ortaya koyan kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda, yoğun maç temposunun oyuncu sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı, sakatlık riskini artırdığı ve özellikle uzun seyahatlerin yükü daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.

KULÜPLERARASI DÜNYA KUPASI VE TAKVİMİN KRİZİ

FIFPRO'nun Football Benchmark iş birliğiyle yayımladığı yıllık Oyuncu İş Yükü İzleme Raporuna göre, özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na lig sezonu sonrası katılan oyuncular yeterli tatil ve hazırlık dönemi bulamıyor. Örneğin şampiyon Chelsea oyuncuları sadece 13 gün, finaldeki rakip Paris Saint-Germain oyuncuları ise yalnızca 7 gün hazırlık yapabildi. Uzmanlara göre futbolcuların en az 28 gün tatil ve 28 gün hazırlık kampı geçirmesi gerekiyor.

FIFPRO yönetim kurulu üyesi Maheta Molango şu ifadeleri kullandı: "Bu rapor futbolda neler yaşandığının kanıtıdır. Oyuncular ya sakatlanıyor ya da kapasitelerinin altında performans göstermek zorunda kalıyor çünkü sınırlarına kadar zorlanıyorlar."

VERİLER VE SAĞLIK RİSKLERİ

"Aşırı Çalışma ve Yetersiz Koruma: Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi" başlıklı 2024/25 raporu, FIFPRO'nun oyuncu iş yükü platformunda takip edilen 1.500 futbolcunun verilerini içeriyor. Çalışma, kulüp ve milli takımlarda görev yapan 70 tıp ve performans uzmanının önerileriyle karşılaştırıldı. İlk kez aşırı sıcakların da performans ve sağlık üzerindeki etkisi incelendi.

EURO 2024 oyuncularının sadece %14'ü, Copa America'da forma giyenlerin ise yalnızca %9'u 28 günlük tavsiye edilen tatil süresini geçirebildi. Hazırlık dönemlerinde de tablo benzer: EURO sonrası futbolcuların sadece %15'i, Copa America sonrası ise yalnızca %4'ü yeterli hazırlık yaptı.

FIFPRO Yüksek Performans Danışma Ağı Başkanı Dr. Darren Burgess, diğer sporlardan örnek vererek şu uyarıyı yaptı: "Basketbolda NBA oyuncuları 14 hafta, beyzbolda ise 15 hafta tatil yapıyor. Futbolda minimum 28 günlük tatil ve aynı sürede hazırlık dönemi verilmezse, en iyi ihtimalle performans düşer, en kötü ihtimalle ciddi sakatlıklar ortaya çıkar."

YOĞUN FİKSTÜR VE SEYAHAT

Bilimsel araştırmalar, haftada iki maçı aşan yoğun temponun futbolun doğasında var olan riskleri çok daha tehlikeli bir hale getirdiğini gösteriyor. Geçen sezon 50'den fazla maça çıkan bazı futbolcular şunlardı:

Real Madrid: Federico Valverde, Luka Modric

Barcelona: Pedri, Raphinha

Atletico Madrid: Julian Alvarez

Bayern Münih: Min-Jae Kim

Arjantinli Enzo Fernandez, geçen sezon 29 yolculukta 149 bin kilometre kat etti ve toplamda 195 saat uçuş yaptı. Yeni Zelanda kaptanı Chris Wood, "Vücudu toparlamak için minimum dinlenme şart. Uzun vadede sağlığımızı korumak istiyorsak bu süreç garanti altına alınmalı" ifadelerini kullandı.

GENÇ OYUNCULAR DAHA BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

Raporda, özellikle 18 yaş altı oyuncular için özel koruma gerekliliğine dikkat çekildi. Ancak örnekler bunun göz ardı edildiğini gösteriyor: 18 yaşına yeni giren Lamine Yamal şimdiden 130 maç oynadı. Tottenham ve İngiltere U21 takımında görev yapan Archie Gray ise 19 yaşına girmeden önce 80 kadro seçimine dahil oldu.

Dr. Burgess, genç futbolcuların kemik ve tendon gelişimlerinin hassas olduğuna değinerek şunları söyledi: "Yetersiz dinlenme, aşırı koşu yükü ve sık maç temposu uzun vadede yapısal hasara yol açabilir. Ayrıca psikolojik baskının da hafife alınmaması gerekiyor."