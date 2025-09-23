CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Wolverhampton-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası CANLI

İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton ile Everton karşı karşıya gelecek. Premier Lig'in iki önemli takımının kozlarını paylaşacağı turda, hata yapmak istemeyen ekipler, kupada ilerlemenin hesaplarını yapıyor. Vitor Pereira ile David Moyes'un mücadelesinde hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Wolverhampton-Everton maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Peki, Wolverhampton-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 13:06
Wolverhampton-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere futbolunun heyecan verici organizasyonlarından Lig Kupası, 3. tur maçlarıyla sahne alıyor. Bu turda Premier Lig'in iki güçlü temsilcisi Wolverhampton ile Everton karşı karşıya gelecek. Turun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan bu mücadelede iki takım da hata yapmadan adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor. Vitor Pereira ile David Moyes arasında geçecek taktik mücadelesini kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, Wolverhampton-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası 3. turunda oynanacak Wolverhampton-Everton maçı 23 Eylül Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Molineux Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

WOLVERHAMPTON-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Sa, Agbadou, Mosquera, Gomes, Rodrigo, Joao, Krejci, Tchatchoua, Bellegarde, Lopez, Arokodare

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Gueye, Garner, Ndiaye, Dwesbury-Hall, Grealish, Beto

Anasayfa
