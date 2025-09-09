CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı canlı izle | Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı canlı izle | Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Ermenistan ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Macaristan ve Portekiz'in de yer aldığı grupta hata yapmak istemeyen takımlar, ikinci maçında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Kritik karşılaşmada hangi takımın avantajı yakalayacağı merak edilirken, futbolseverler "Ermenistan-İrlanda maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 09:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı canlı izle | Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Macaristan ve Portekiz'in de bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Ermenistan ile İrlanda Cumhuriyeti, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım, ikinci maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERMENİSTAN-İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda oynanacak Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı 9 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

ERMENİSTAN-İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Idefix
Mourinho ile ilgili olay iddia! Yeni takımı...
DİĞER
Beşiktaş'ın yeni sağ beki Süper Lig'den! Gökhan Sazdağı imzayı atıyor...
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden...
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gökhan Sazdağı kimdir? Gökhan Sazdağı kimdir? 10:49
"Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz" "Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz" 10:45
G.Saray'dan genç yeteneğe kanca! G.Saray'dan genç yeteneğe kanca! 10:40
Özbekistan CAFA Uluslar Kupası şampiyonu Özbekistan CAFA Uluslar Kupası şampiyonu 10:38
Beşiktaş sağ bekini buldu! Beşiktaş sağ bekini buldu! 10:26
Mourinho ile ilgili olay iddia! Yeni takımı... Mourinho ile ilgili olay iddia! Yeni takımı... 10:20
Daha Eski
Macaristan-Portekiz maçı detayları! Macaristan-Portekiz maçı detayları! 10:19
Göztepe’den Championship'e transfer harekatı Göztepe’den Championship'e transfer harekatı 10:18
TFF'den Montella kararı! TFF'den Montella kararı! 10:16
Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı detayları! Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı detayları! 09:57
G.Saray'da divan kurulu zamanı! G.Saray'da divan kurulu zamanı! 09:52
Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden... Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden... 09:48