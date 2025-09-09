Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı canlı izle | Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Macaristan ve Portekiz'in de bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Ermenistan ile İrlanda Cumhuriyeti, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvadaki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım, ikinci maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ERMENİSTAN-İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda oynanacak Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı 9 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

ERMENİSTAN-İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.