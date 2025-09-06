Ermenistan 0-5 Portekiz (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Ermenistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Yerevan'da oynanan maçta Portekiz, Ermenistan'ı 5-0'lık skorla geçti. Portekiz'in golleri; 10. ve 61. dakikada Joao Felix, 21. ve 46. dakikada Cristiano Ronaldo ve 32. dakikada Joao Cancelo kaydetti.

RONALDO SAYMAYA DEVAM EDİYOR

Ermenistan karşısında 2 kez ağları havalandırarak Portekiz formasıyla 140. golünü kaydeden Cristiano Ronaldo, 'Milli takımla en çok gol atan futbolcu' unvanını sürdürüyor. Portekizli yıldız, milli takım formasıyla 222 maçta 140 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.

GRUPTA BİR SONRAKİ HAFTA

Grubun bir sonraki haftasında maç fazlasıyla liderliğe yerleşen Portekiz, deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Ermenistan ise evinde İrlanda'yı ağırlayacak.