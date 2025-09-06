CANLI SKOR ANA SAYFA
Ermenistan 0-5 Portekiz (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ermenistan 0-5 Portekiz (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Ermenistan'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 21:01
Ermenistan 0-5 Portekiz (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda Ermenistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Yerevan'da oynanan maçta Portekiz, Ermenistan'ı 5-0'lık skorla geçti. Portekiz'in golleri; 10. ve 61. dakikada Joao Felix, 21. ve 46. dakikada Cristiano Ronaldo ve 32. dakikada Joao Cancelo kaydetti.

RONALDO SAYMAYA DEVAM EDİYOR

Ermenistan karşısında 2 kez ağları havalandırarak Portekiz formasıyla 140. golünü kaydeden Cristiano Ronaldo, 'Milli takımla en çok gol atan futbolcu' unvanını sürdürüyor. Portekizli yıldız, milli takım formasıyla 222 maçta 140 gol ve 45 asistlik performans sergiledi.

GRUPTA BİR SONRAKİ HAFTA

Grubun bir sonraki haftasında maç fazlasıyla liderliğe yerleşen Portekiz, deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Ermenistan ise evinde İrlanda'yı ağırlayacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
