Bulgaristan-İspanya maçı canlı izle | Bulgaristan-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bulgaristan-İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu, büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Türkiye'nin de bulunduğu grupta sahaya çıkacak olan Bulgaristan ile İspanya, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yola devam etmeyi hedefliyor. Peki, Bulgaristan-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BULGARİSTAN-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Bulgaristan-İspanya maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.
BULGARİSTAN-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan-İspanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BULGARİSTAN-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bulgaristan: Vutsov, Minkov, Dimitrov, Bozhinov, Nedyalkov, Nürnberger, Petkov, Kraev, Gruev, Kirilov, Despodov
İspanya: Simon, Carvajal, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Williams, Oyarzabal