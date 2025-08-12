Salah’tan UEFA’ya el-Ubeyd tepkisi!

Gazze'de insani yardım bekleyen sivillerin üstüne İsrail tarafından ateş açılmasıyla Filistin futbolunun önemli isimlerinden Süleyman elUbeyd, 41 yaşında hayata gözlerini yumdu. UEFA'nın sosyal medya hesabının "Filistinli Pele Süleyman el-Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" şeklindeki paylaşımına, Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Mohammed Salah büyük tepki gösterdi.

GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, UEFA'nın yaptığı paylaşımı alıntılayıp "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" mesajını paylaştı. Mısırlı futbolcunun yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada 100 milyonun üstünde görüntülenme alırken, dünyada geniş yankı yarattı. Salah daha önce de Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi için çağrı yapmış, "Masum canlara kıyılmasını önlemek için dünya liderleri bir araya gelmeli" diye konuşmuştu.