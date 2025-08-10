Bugünkü maçlar 10 Ağustos Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

19:00 Çaykur Rizespor - Göztepe (beIN Sports 1)

21:30 İkas Eyüpspor - Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

1. Lig

16:30 Bandırmaspor - Sakaryaspor (beIN Sports 2)

19:00 Boluspor- Vanspor FK (beIN Sports 2)

21:30 Bodrum FK - Pendikspor (beIN Sports MAX 2)

21:30 Çorum FK- Amed SK (beIN Sports 2)

İngiltere Community Shield Final

17.00 Crystal Palace - Liverpool (TRT Spor)

