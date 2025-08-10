CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 10 Ağustos Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 10 Ağustos Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 10 Ağustos Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 07:31
Bugünkü maçlar 10 Ağustos Pazar 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

19:00 Çaykur Rizespor - Göztepe (beIN Sports 1)

21:30 İkas Eyüpspor - Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

1. Lig

16:30 Bandırmaspor - Sakaryaspor (beIN Sports 2)

19:00 Boluspor- Vanspor FK (beIN Sports 2)

21:30 Bodrum FK - Pendikspor (beIN Sports MAX 2)

21:30 Çorum FK- Amed SK (beIN Sports 2)

İngiltere Community Shield Final

17.00 Crystal Palace - Liverpool (TRT Spor)

ASpor CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Görüşmeler başladı...
Jennifer Lopez sahnede seyirci tuvalet kuyruğundaydı! O anlar çok konuşuldu
Cem Çelik 'Eko'sistemi anlattı! CHP'li İBB'de 40 milyarı böyle vurdular | Çalışamaz şirketlerden toplanan hisseler Fatih Keleş'e
Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek
G.Saray transferden vazgeçti!
Son Dakika
Maximin Meksika'ya gitti Maximin Meksika'ya gitti 06:31
Zafer Dadaş'ın Zafer Dadaş'ın 06:27
İstabul’dan sessiz start İstabul’dan sessiz start 06:26
Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı 06:25
Keçiörengücü rahat: 3-1 Keçiörengücü rahat: 3-1 06:24
Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 06:23
Antalya 2 golle güldü Antalya 2 golle güldü 06:22
G.Saray transferden vazgeçti! G.Saray transferden vazgeçti! 00:22
Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle! Buruk ve Kerem'den karşılıklı hamle! 00:06
G.Saray transferden vazgeçti! G.Saray transferden vazgeçti! 00:04
Iğdır FK 90+8'de güldü! Iğdır FK 90+8'de güldü! 00:04
Hatayspor'a evinde şok skor! Hatayspor'a evinde şok skor! 23:57