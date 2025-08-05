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Haberler Futbol Ally Samatta Le Havre'ye transfer oldu!

Ally Samatta Le Havre'ye transfer oldu!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransa'nın Le Havre'ye takımına transfer oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 19:57
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Ally Samatta Le Havre'ye transfer oldu!

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransa'nın Le Havre'ye takımına transfer oldu.

Ligue 1 ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve 70 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, 2022-2023 sezonunda ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.

Temmuz 2023'de PAOK'a transfer olan Tanzanyalı futbolcu, Yunan ekibinde 64 maçta 8 gol kaydetti.

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