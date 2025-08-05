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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord Anel Ahmedhodzic'i transfer etti

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord Anel Ahmedhodzic'i transfer etti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord 26 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Anel Ahmedhodzic'i kadrosuna kattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 14:15
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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord Anel Ahmedhodzic'i transfer etti

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord, Sheffield United'dan 26 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Anel Ahmedhodzic'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabında, futbolcunun yeni takımının formasıyla fotoğrafı paylaşılırken "Hoş geldin Anel Ahmedhodzic" ifadesi kullanıldı.

Ahmedhodzic, geçen sezon İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da tüm kulvarlarda 42 maçta forma giydi.

Fenerbahçe, Feyenoord ile yarın deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

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